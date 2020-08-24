У Дніпрі легковик влетів у причіп: двоє людей загинули – фото, відео 18+
У Дніпрі ввечері 23 серпня сталася моторошна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажівки.
У результаті фатального зіткнення водій та пасажир легковика загинули. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
Важливо У Грузії пасажирський автобус зірвався з 80-метрової висоти: багато загиблих
ДТП трапилася на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпро. Рятувальники терміново виїхали на виклик. Вони встановили, що причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, і в'їхав під причіп вантажного автомобіля Volvo FH 12420.
Від удару автомобіль деформувався, затиснувши водія і пасажира,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники вилучили тіла водія та пасажира та передали їх працівникам судово-медичної експертизи.
Актуально На Одещині легковик із сім'єю зіткнувся з відбійником, загинула 6-річна дитина
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Внаслідок ДТП загинули 2 чоловіка: дивіться відео
ДТП трапилася на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпро / Фото ДСНС