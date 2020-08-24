У Дніпрі ввечері 23 серпня сталася моторошна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажівки.

У результаті фатального зіткнення водій та пасажир легковика загинули. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

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ДТП трапилася на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпро. Рятувальники терміново виїхали на виклик. Вони встановили, що причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, і в'їхав під причіп вантажного автомобіля Volvo FH 12420.

Від удару автомобіль деформувався, затиснувши водія і пасажира,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники вилучили тіла водія та пасажира та передали їх працівникам судово-медичної експертизи.

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Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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Аварія у Дніпрі / Фото ДСНС



ДТП трапилася на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпро / Фото ДСНС