Деталі жорстокої "забави"

На одному з міських пляжів люди почули крики тварин та побачили, як іноземці вбивають і спалюють кіз. Люди викликали на місце події правоохоронців.

Читайте також У Дніпрі ротвейлер кидався на дитину та покусав чоловіка, який заступився

На пляж приїхав наряд спецпідрозділу "ТОР".

На пляжі поліцейські виявили 12 осіб. Вони пояснили, що святкують день народження. На місці також знайшли 4 обсмажені туші кіз без голів і одного живого пов'язаного козла. Громадян Нігерії затримали і доставили у відділення поліції,

– розповіли патрульні.

Чи загрожує чоловікам відповідальність

Патрульні зауважили, що така "вечірка" для нігерійців може обернутися цілком серйозними наслідками, оскільки кваліфікувати подію можна за кількома статтями:

жорстоке поводження з тваринами;

порушення вимог пожежної безпеки у лісі;

хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту.

Цікаво Службовий собака вкусив поліцейського, який бив чоловіка: відео