У Дніпрі та Одесі лунають сирени через повітряну тривогу: всім в укриття

У Дніпрі та Одесі 6 березня оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям цих міси потрібно сховатися в укриття.

Сирени у Дніпрі почали лунати о 12:48, а в Одесі – о 12:54.

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"Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.

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