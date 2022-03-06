У Дніпрі та Одесі лунають сирени через повітряну тривогу: всім в укриття
6 березня 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Дніпро"
У Дніпрі та Одесі 6 березня оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям цих міси потрібно сховатися в укриття.
Сирени у Дніпрі почали лунати о 12:48, а в Одесі – о 12:54.
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"Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.
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