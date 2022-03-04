У Дніпрі оголосили повітряну тривогу

4 березня 2022 , 06:53
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Джерело:

Суспільне Дніпро

У Дніпрі зранку 4 березня заявили про загрозу авіаудару. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Сирени у місті завили приблизно о 06:51. 

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Якщо увімкнули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • підготувати аптечку, документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • негайно піти в укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Альона Захарова