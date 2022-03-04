У Дніпрі оголосили повітряну тривогу
4 березня 2022 , 06:53Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі зранку 4 березня заявили про загрозу авіаудару. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Сирени у місті завили приблизно о 06:51.
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Якщо увімкнули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- підготувати аптечку, документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- негайно піти в укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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