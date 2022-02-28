У Дніпрі оголосили повітряну тривогу

Зранку, 28 лютого, Дніпро прокинулося від звуків сирени. У місті оголосили повітряну тривогу, тож всі треба негайно перейти в укриття.

Окупанти продовжують нападати на міста України, тож потрібно бути у бойовій готовності. Знову сирени зазвучали у Дніпрі.

До теми Виїхати можна, – чиновники Дніпропетровщини запевнили про роботу блокпостів

Зазначимо, що місті вже вмикали цього дня сирени – близько 7:25, але за 10 хвилин дали відбій.

Після того, як прозвучить сирена люди негайно мають йти в укриття. Разом із тим слід швидко вимкнути газ і світло. З собою слід взяти "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом. Виходити з укриття можна лише після наступного дзвінка, що сигналізуватиме про безпеку.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.