У Дніпрі покарали військового, який зацькував учня через українську мову

Військовослужбовця Збройних сил України притягнуто до дисциплінарної відповідальності через мовний скандал у школі №11 в Дніпрі. Чоловік погрожував провести "бесіду" з учнем, який вимагав розмовляти українською.

Керівництво ЗСУ також винесло кадрові рішення щодо інших військовослужбовців, причетних до інциденту. Про це повідомив уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Він зазначив, що Міністерство оборони провело службове розслідування стосовно ситуації, яка склалася у Дніпрі 18 лютого 2021 року в школі № 11.

Внаслідок цього було підтверджено факти мовного скандалу за участю військових ЗСУ.

За результатами проведення службового розслідування офіцеру Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який взяв безпосередню участь у суперечці через проведення заходу російською мовою, оголошено "про неповну службову відповідність",

– прокоментував мовний омбудсмен.

І додав, щодо інших винних посадових осіб було прийнято кадрові рішення.

Мовний скандал за участю військових у Дніпрі: головне

18 лютого 2021 року представники військкомату прийшли до школи №11 у Дніпрі з метою агітувати школярів вступати до військових вишів.

Військові спілкувалися з дітьми російською. Через це один з одинадцятикласників неодноразово робив їм зауваження, щоб вони розмовляли українською мовою.

У відповідь вони почали погрожувати хлопцеві "бесідою".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь 24 лютого звернувся до міністра оборони Андрія Тарана. Він вимагав пояснити ситуацію, яка сталася у дніпровській школі, та провести службове розслідування.



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