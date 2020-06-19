У Дніпрі поліцейський загинув під час затримання зловмисника
У Дніпрі під час затримання зловмисник декілька разів вистрілив у правоохоронця. Поліцейський, стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного.
Однак згодом поліцейський помер від отриманих поранень. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
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Зазначається, що це після затримання підозрюваного у збройному нападі, який був скоєний вранці 19 червня.
Зловмисник здійснив декілька пострілів з пістолета Макарова в бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, бувши пораненим і стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного,
– мовиться у повідомленні.
Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.
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Під час спроби доставити зловмисника до відділку поліції порушник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому копу вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.