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24 Канал Новини України У Кривому Розі та Кременчуці пролунали вибухи
16 серпня, 02:04
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Оновлено - 03:05, 16 серпня

У Кривому Розі та Кременчуці пролунали вибухи

Анжеліка Байбак

Уночі 16 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Зокрема під ударом опинилися Полтавщина та Дніпропетровщина.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку? 

У ніч на 16 серпня Росія атакувала "Шахедами" та ракетами. Так, о 01:58 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики. За мить зафіксували ракети у напрямку Кривого Рогу та Кременчука. Вже за кілька хвилин у Полтавській та Дніпропетровській областях пролунали вибухи.

Під ворожою атакою опинилися Кременчук та Кривий Ріг. Вибухи були настільки сильними, що їх чули у Дніпрі.

О 02:05 керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА.

Наразі про наслідки атаки не повідомляли. Також невідомо, чи є після ворожих ударів постраждалі. 

О 02:59 у Кременчуці пролунав знову вибух. Перед цим повідомляли про пуск балістики у напрямку міста. 

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