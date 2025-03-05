У Дніпрі полунав вибух

У Дніпрі було чутно вибух. Про це повідомляють місцеві медіа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У Дніпрі чули вибух

Місцеві медіа повідомили про вибух у Дніпрі близько 23:17. Повітряна тривога у області триває з 21:56.

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Нагадаємо, Росія ввечері 5 березня вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі, що знаходиться у тій же Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула 1 особа – 53 річний чоловік. Також відомо, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили до лікарні. 43-річний чоловік та 49-річна жінка перебувають у важкому стані, а одна жінка – в стані середньої тяжкості. Рятувальникам вдалося врятувати 14 людей.