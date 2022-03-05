У Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття

У Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили о 23:02 5 березня. Сирени лунають через загрозу обстрілу Росії.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Дніпрі лунають сирени

Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття!

– мовиться у повідомленні.



Що треба поставити в аптечку / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!