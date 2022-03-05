У Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття
5 березня 2022 , 23:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Дніпро"
У Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили о 23:02 5 березня. Сирени лунають через загрозу обстрілу Росії.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У Дніпрі лунають сирени
Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття!
– мовиться у повідомленні.
Що треба поставити в аптечку / Інфографіка 24 каналу
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