У Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття

5 березня 2022 , 23:07
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Джерело:

телеграм "Суспільне Дніпро"

У Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили о 23:02 5 березня. Сирени лунають через загрозу обстрілу Росії.

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У Дніпрі лунають сирени

Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття!
– мовиться у повідомленні.


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Автор: Діана Квасневська