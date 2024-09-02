У Дніпрі прогриміла серія вибухів: ворог б'є балістикою

Пізно ввечері 2 вересні у місті Дніпро місцеві чули вибухи. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу балістичного удару.

Про вибухи повідомляють кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Дніпрі чули вибухи

Близько 21:59 на території Дніпропетровської області оголосили повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили, у місцях, де оголосили небезпеку, існувала загроза балістичного удару зі сходу. Через кілька хвилин, на жаль, з'явилася перша інформація про вибухи.

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– написали журналісти.

Пізніше, зокрема, оприлюднили дані про вибухи у Павлограді. Водночас о 22:03 з'явилася інформація про повторні вибухи у Дніпрі. Таким чином на території області гучно було щонайменше тричі.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наразі у місцевій ОВА жодної інформації стосовно можливих наслідків оприлюднено не було. Нагадаємо, у Дніпрі чули вибухи ще вночі 2 вересня. Тоді Росія запустила ударні безпілотні ударні апарати по території нашої держави.