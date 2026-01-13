У Дніпрі прогримів вибух: ворог запустив балістику у напрямку міста

У Дніпрі ввечері 13 січня пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Тривогу у Дніпрі оголосили 13 січня о 19:08. Повітряні сили писали про балістичну загрозу.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– писали військові.

О 19:12 Повітряні сили зазначили, що швидкісна ціль рухається в напрямку міста Дніпро.

Через хвилину у самому Дніпрі пролунав вибух. Про це писали місцеві кореспонденти.

"У Дніпрі пролунав вибух", – повідомило Суспільне.

На тлі загрози балістики вибухи також чули й Запорізькій області. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про гучні звуки у регіоні о 19:13 та закликав громадян перебувати у безпечних місцях до відбою.

