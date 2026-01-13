У Дніпрі прогримів вибух: ворог запустив балістику у напрямку міста
- У Дніпрі 13 січня ввечері пролунав вибух після оголошення тривоги через балістичну загрозу.
- Вибухи також чули в Запорізькій області, мешканців регіону закликали залишатися у безпечних місцях.
У Дніпрі ввечері 13 січня пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Дніпрі?
Тривогу у Дніпрі оголосили 13 січня о 19:08. Повітряні сили писали про балістичну загрозу.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,
– писали військові.
О 19:12 Повітряні сили зазначили, що швидкісна ціль рухається в напрямку міста Дніпро.
Через хвилину у самому Дніпрі пролунав вибух. Про це писали місцеві кореспонденти.
"У Дніпрі пролунав вибух", – повідомило Суспільне.
На тлі загрози балістики вибухи також чули й Запорізькій області. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про гучні звуки у регіоні о 19:13 та закликав громадян перебувати у безпечних місцях до відбою.
Де ще лунали вибухи в Україні нещодавно?
У Павлограді в Дніпропетровській області 12 січня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що після атаки у місті були зафіксовано різкі стрибки напруги та відсутність світла в деяких районах.
Того ж дня вночі вибухи чули у Києві та області. Столицю атакували ворожі дрони, працювала ППО.
А 10 січня серія вибухів прогриміла у Харкові. Тоді ворог вдарив ракетою в інфраструктурний обʼєкт у Слобідському районі.