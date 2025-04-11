У Дніпрі пролунала серія вибухів

Росія увечері 11 квітня атакує Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", цілі сягнули і Дніпропетровської області. У місті повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області оголосили орієнтовно 21:06. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників. Згодом їх фіксували на сході та півночі регіону, БпЛА летіли західним курсом.

Моніторингові канали близько 22:04 повідомляли, що дрони наближаються до міста. За кілька хвилин місцеві телеграм канали почали повідомляти про те, що у Дніпрі було гучно. Це пізніше підтвердили кореспонденти Суспільного.

У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Оновлено. Також повідомляють про вибухи у Самарі та Павлограді. О 22:33 у Дніпрі почули ще серію вибухів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, нагадаємо, що увечері 10 квітня росіяни влучили балістичною ракетою по Дніпру. На місці ворожого удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта. Відомо про 9 постраждалих і 42-річного загиблого.