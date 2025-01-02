У Дніпрі пролунав вибух

Вдень у четвер, 2 січня, у Дніпрі прогримів вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 16:22, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Вже за кілька хвилин у ПС написали про рух ворожої ракети у напрямку Дніпра.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Дніпрі пролунав близько 16:26.

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