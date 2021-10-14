У заході взяли участь кілька сотень людей. Марш стартував о 11 годині 14 жовтня.

До теми У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад до Дня захисників

У Дніпрі пройшов Марш захисників та захисниць України

Перед початком заходу священники провели молитву для присутніх. Далі почався сам захід.

Марш присвятили вшануванню мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприянню зміцненню патріотичного духу в суспільстві,

– розповіли організатори заходу.

Учасники почали ходу на Алеї Героїв, далі – пройшли по вулиці Фабра й до центрального проспекту.

Згодом – проспектом Яворницького до Дніпропетровського історичного музею. Марш завершили виконанням Державного гімну України біля флагштоку музею АТО.

У Дніпрі відбувся Марш захисників та захисниць / Фото "Відкритий"

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Коротко про відзначення Дня захисниць та захисників в Україні