У Дніпрі 20 червня двоє хуліганів розбили скло у вагоні трамвая та побили водія. Втихомирити п'яних чоловіків вдалось лише поліцейському патрулю з підкріпленням.

Молодики розбили скло у вагоні

Інцидент стався близько 6 ранку на вулиці Давидова на трамвайному маршруті №15. Про це інформує "Наше місто".

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Спочатку молодики розбили скло в одному з вагонів. Пасажирка трамвая підійшла і поскаржилась на хуліганів водієві. Чоловік оглянув пошкодження та розповів про випадок диспетчеру. Після цього водій вирішив зупинитись і чекати на приїзд поліції.

Після зауваження хулігани накинулись на водія

Зауваження водія не сподобалось хуліганам, тож вони побили чоловіка та розбили лобове скло у трамваї. Утихомирювати п'яних прийшли на допомогу співробітники АЗС, розташованої поруч.

Проте хулігани виявились неконтрольованими і з ними не могли впоратися навіть поліцейські, що прибули на виклик. Тож правоохоронці викликали підкріплення.

Водія доставили до лікарні

Молодиків затримали і доправили до відділення поліції. Щодо постраждалого водія, то йому надали допомогу в лікарні, адже в чоловіка розсічена брова та гематоми на обличчі.



У трамваї розбили скло / Фото "Наше місто"



Хуліганів доправили до відділення поліції / Фото "Наше місто"