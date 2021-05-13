У центрі Дніпра нещодавно посадили алею з молодими деревами на проспекті Олександра Поля. Однак 8 травня саджанці на ній поламали. Згодом поліція знайшла підозрюваного, ним виявився підліток. Тепер хлопець має заплатити 2 штрафи.

Зловмиснику 17 років і його затримали 12 травня. Хлопець зізнався в скоєному та сказав, що зробив це напідпитку.

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Молоді дерева, які поламали в Дніпрі / Фото поліції Дніпровського району

Більше про затриманого

Правоохоронці розповіли журналістам, що виписали парубку одразу 2 адмінпротоколи. Вони були за різними статтями:

Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

Поява в громадських місцях у п’яному вигляді – штраф від 17 до 85 гривень.



Одне з дерев, які поламали в Дніпрі / Фото поліції Дніпровського району

Більше про цю алею

Дерева там посадили менше ніж місяць тому, 17 квітня. Це зробили, коли проходила акція "Дніпро квітучий".



Дніпряни на акції "Дніпро квітучий" / Фото спільноти Центрального району Дніпра

Як повідомили в спільноті Центрального району Дніпра, тоді висадили загалом 20 дерев і 80 кущів. Скільки з них зараз поламані – невідомо, однак на фото приблизно 5 зламаних саджанців.



Жителі Дніпра садять дерева в рамках акції "Дніпро квітучий" / Фото спільноти Центрального району Дніпра