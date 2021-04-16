У Дніпрі ввечері 15 квітня під колеса Range Rover потрапила 18-річна дівчина. ЗМІ пишуть, що це трапилося на пішохідному переході. Постраждала тоді була в навушниках. Автомобіль їхав дуже швидко, тому дівчину відкинуло на кілька десятків метрів.

Як повідомили в поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу, ДТП трапилася приблизно о 23 годині на Слобожанському проспекті. Дівчина отримала травми та її госпіталізували. До теми Проїхав майже 50 метрів: на Позняках у Києві маршрутка на смерть збила жінку – фото

Речі дівчини, яку збили / Фото "Інформатор" Інформація від правоохоронців Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Вона передбачає різні види покарання. Водію може загрожувати 3 роки умовного ув'язнення з позбавленням прав або 6 місяців в'язниці. Наразі триває розслідування інциденту. Що пишуть ЗМІ Як повідомляє "Інформатор", автомобіль рухався з боку Підгородного, міста під Дніпром.

Запобігти аварії намагались як водій, так і пішохід.

Вона відлетіла приблизно на 50 – 70 метрів.

У Range Rover побився низ лобового скла зі сторони водія.

Очевидці події поділились, що на цій дорозі таке трапляється досить часто.

Лобове скло автомобіля після ДТП / Фото "Інформатора" Зверніть увагу! У Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та Академіка Белелюбського 15 квітня вантажівка з краном наїхала на літню жінку. Вона переходила дорогу неподалік від пішохідного переходу. Потерпілу забрала швидка допомога. У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент інциденту.