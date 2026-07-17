У Дніпрі росіяни вдарили по гуманітарному складу ООН

За останні 24 години росіяни чотири рази атакували дронами гуманітарний склад ООН у Дніпрі. Внаслідок ворожих ударів склад Всесвітньої продовольчої програми ООН зазнав пошкоджень.

На щастя, ніхто з персоналу не постраждав, йдеться у пресрелізі програми.

Що відомо про російські атаки на об'єкти ВПП в Україні?

Це вже 7-ий випадок за останні 3 місяці, коли окупанти цілеспрямовано атакують дронами об'єкти Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні.

Внаслідок атаки 17 липня пошкоджено склад у Дніпрі та один з автомобілів організації.

За останні 2 роки було понад 90 інцидентів, внаслідок яких постраждали склади ВПП, її транспортні засоби, пункти розподілу допомоги тощо.

ВПП наголошує – міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру.

Нагадаємо, що 25 травня Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки тоді було знищено велику партію гуманітарної допомоги, призначеної для жителів прифронтових регіонів. На складі зберігалися продукти, яких мало вистачити для 130 тисяч людей. Вартість втрачених запасів оцінювалася приблизно у 1,4 мільйона доларів.

До слова, за даними розвідки, російське командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.