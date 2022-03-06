У Дніпрі – тривога: терміново в укриття
6 березня 2022 , 17:04
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі станом на 17:02 6 березня лунає сигнал повітряної тривоги. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
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Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття,
– мовиться у повідомленні.
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