У Дніпрі – тривога: терміново в укриття

У Дніпрі станом на 17:02 6 березня лунає сигнал повітряної тривоги. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.

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Увага! Оголошено тривогу, усім пройти в укриття,

– мовиться у повідомленні.

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