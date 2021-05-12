Вирвала з асфальтом: у Дніпрі вантажівка знесла зупинку – відео, фото
У Дніпрі вантажівка Mercedes врізалася в автобусну зупинку. Внаслідок цього будова майже повністю повалилася. Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження.
Джерело:24 канал
Це трапилося 12 травня об 11:39. Автомобіль зніс зупинку "152 дивізії" на проспекті Богдана Хмельницького.
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Як повідомляє "Інформатор", водій вантажівки не розрахував габарити. Він з'їхав до узбіччя, де й зіткнувся з перешкодою.
Повалена вантажівкою зупинка: відео "Дніпро оперативне"
На фото з місця видно, що автомобіль майже не постраждав. У нього лише пошкодилось вантажне відділення.
Опори зупинки вирвалися з асфальту. Лавки на ній від падіння погнулися та частково зламались.
Зупинка, яку зруйнувала вантажівка / Фото телеграм-каналу "Х*****й Днепр", "Інофрматор", "Дніпро оперативне"
Люди внаслідок цього інциденту не постраждали. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із правоохоронцями, щоб дізнатись детальніше про подію.
Момент зіткнення вантажівки та зупинки: відео "Дніпро оперативне"
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