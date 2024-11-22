У Дніпрі вибух: Росія могла знову вдарити балістикою

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 22 листопада черговий вибух пролунав у Дніпрі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Місто могли атакувати балістикою.

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Що відомо про атаку на Дніпро

Об 11:56 в Повітряних силах повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра. Зауважимо, що миттєво із цим повідомленням з'явилося попередження про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.

Вже об 11:57 з'явилася інформація, що в місті пролунали вибухи.

У Дніпрі чутно звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Водночас моніторингові спільноти уточнили, що для атаки росіяни застосували 1 балістичну ракету "Іскандер-М".

Зауважимо, що наразі відстані будь-які офіційні коментарі щодо наслідків чергової атаки Росії на Дніпро.

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