Вдень 7 березня у Києві, Дніпрі та Вінниці оголосили повітряну тривогу. Сирени почали звучати у цих містах близько 14:50.

Зберігайте спокій. Візьміть з собою найнеобхідніші речі та прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть пройти туди близьким та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Його подадуть, коли повертатися додому буде безпечно.

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