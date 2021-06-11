Негода у Дніпрі

Град випав у центрі міста та на Заводській Набережній. Раніше синоптики попереджали містян про погіршення погоди та похолодання.

Важливо Затоплені вулиці, обвал набережної та смерть від блискавки: негода в Україні не вщухає

У мережі люди поширили відео негоди. На кадрах чути, як великі крижини голосно б'ють по даху автомобілів. Граду було так багато, що здається ніби на вулиці випав сніг – вся земля стала білою. Користувачі мережі дивуються такою погодою та іронічно запитують, чи зараз точно літо.

У Дніпрі випав великий град: відео

Дивіться відео негоди у Дніпрі:

Зауважимо, 10 червня у місті Перещепино Дніпропетровської області великий град знищив урожай полуниці, кущі та дерева.



Град пошкодив полуницю на Дніпропетровщині



Граду було так багато, що земля ніби вкрилася снігом

Що відомо про погоду у Дніпрі

7 червня на території області дощі затопили понад 26 житлових будинків та 55 дворів.

8 червня на місцевому пустирі пронісся смерч. Після нього виникла сильна гроза та град.

Внаслідок негоди 9 червня у Дніпрі обвалилася частина Січеславської набережної. У воду впали тротуарна бруківка та огорожа. На місці інциденту утворилася небезпечна прірва.

За даними Укргідрометцентру, дощі та грози в області не припиняться щонайменше до 15 червня. Середня температура повітря коливатиметься у межах +23...+26 градусів.

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