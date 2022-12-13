Потрібна допомога: Дніпрі після сильної пожежі відновлююють шелтер для переселенців

У Дніпрі 7 грудня згорів шелтер для вимушених переселенців. До пожежі там мешкали 15 людей з Сєвєродонецька та Лисичанська. Наразі прихисток намагаються відновити та просять допомоги.

Пожежу у шелтері на вулиці Новокримській, 3, у Дніпрі спричинила стара проводка. Вона не витримала напруги. Приміщення вигоріло вщент. Наразі його намагаються відновити.

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Приміщення шелтеру вигоріло вщент

Шелтер для вимушених переселенців облаштували на цокольному поверсі житлового будинку. Внаслідок пожежі у раніше затишному прихистку тепер чорні від сажі стіни, меблі та згоріла техніка. Керівник шелтеру розповів, що приміщення вигоріло вщент.

Довелося викинути з нашого центру те, що було куплене людьми, волонтерами. Телевізори, повністю згоріла вся техніка, яку ми вивеземо на звалище,

— зазначив Олег Браславець.

Поки триває ремонт, переселенців прихистили в себе мешканці цього ж будинку. Олег Браславець розповів, що причиною пожежі стала стара проводка.

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Наслідки пожежі у шелтері / Фото з соцмереж Олега Браславеця

Місцеві просять про допомогу

Шелтер намагаються відновити власними силами. Наразі зачищають сажу на стінах та вже замовили нові вікна.

Окрім цього шелтера місцеві організували ще два центри. Тож тепер переселенці з сусіднього допомагають з ремонтом.

Допомагаємо, бо допомогли нам так, як буває рідні не допомагають. Харчування, проживання, щось необхідне. Тепер ми намагаємося дати зворотний зв'язок, хоч якось також допомогти людям, які допомагали нам,

— розповіла переселенка зі Слов'янська Марія.