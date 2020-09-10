У Дніпрі водій маршрутки не помітив, що одна пасажирка не встигла повністю зайти в салон. Через свою необачність він затиснув жінці руку дверима, тому вона ще декілька секунд бігла слідом за транспортом, поки той не зупинився.

Постраждалу звати Ілона. Жінка їхала в маршрутці №23 в сторону вулиці Фрунзенського. Про цей інцидент вона розповіла у телеграмі Городской транспорт Днепра.

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Водій навіть не дивиться в дзеркало, починає свій рух, прищемивши мені руку. Я біжу за автобусом, а моя рука всередині автобуса,

– поскаржилася Ілона.

Зрештою водій помітив жінку і зупинився.

Що трапилось після інциденту з водієм маршрутки

Пасажирка обурена тим, що водій маршрутки був неуважним за кермом, через що вона ледь не травмувалась. Жінка звернулася до перевізників з проханням, аби вони вжили необхідні заходи і такі ситуації більше не повторювалися.



У Дніпрі маршрутчик затиснув руку пасажирці дверима / Фото з телеграму Городской транспорт Днепра