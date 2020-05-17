У Дніпрі знайшли оголене тіло мертвого 12-річного хлопчика: ймовірного вбивцю затримали

Вдень 16 травня у Дніпрі 12-річний хлопець вийшов з додому і не повернувся. Його оголене мертве тіло знайшли у саморобному помешканні 65-річного чоловіка на території лікарні.

Приблизно опівночі 17 травня до патрульних надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика, інформує пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

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Що відомо про зникнення хлопчика

Бабуся дитини повідомляла, що онук о 13:00 16 травня пішов гуляти й досі не повернувся,

– зазначили патрульні.

Приблизно о 19:00 йому телефонували. Хлопець сказав, що повертається додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтєрєва. Однак вже з 20:00 він перестав відповідати на дзвінки.

Усі підрозділи поліції одразу почали шукати дитину.

Що вдалося дізнатися поліцейським

Вдень хлопця бачили на зупинці "Ксеніївка" з невідомим чоловіком. Цей факт зафіксували камери відеоспостереження.

Патрульні приїхали на територію лікарні та розпочали там пошуки. Поліцейські виявили покинуту будівлю, а в ній безхатька. Він заявив, що чув, як хтось бігав по будівлі й дитячий голос.

Затримання ймовірного вбивці

Згодом правоохоронці помітили біля покинутої будівлі саморобне помешкання, в якому лежав невідомий. Чоловік на прохання патрульних вийшов, на його обличчі була кров.

Поліцейським він сказав, що не бачив хлопчика. Однак на ліжку чоловіка лежала купа одягу. Коли правоохоронці розгорнули її, то виявили там оголене тіло дитини без ознак життя.

Чоловіка затримали із застосування фізичної сили.