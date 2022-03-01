У Дніпрі знову лунають сирени – повітряна тривога
1 березня 2022 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі оголосили про повітряну тривогу. Мешканці міста мають якнайшвидше дістатися до укриттів.
У Дніпрі повітряна тривога лунають сирени. Місцевих мешканців просять пройти до сховищ та укриттів.
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Коли лунає сирена повітряної тривоги, варто швидко прийти до укриттів, а також допомогти старшим людям та дітям.
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