У Дніпрі знову лунають сирени – повітряна тривога

У Дніпрі оголосили про повітряну тривогу. Мешканці міста мають якнайшвидше дістатися до укриттів.

У Дніпрі повітряна тривога лунають сирени. Місцевих мешканців просять пройти до сховищ та укриттів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Коли лунає сирена повітряної тривоги, варто швидко прийти до укриттів, а також допомогти старшим людям та дітям.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!