У Дніпрі з'явився незвичайний дорожній знак: про що попереджає і чому його встановили
- У Дніпрі зʼявився незвичайний дорожній знак.
- На ньому зображений чорний кіт.
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з'явився незвичний дорожній знак, на якому зображена чорна кішка. Цей знак висить на стовпі на вулиці Володимира Пилишенка поряд з іншими офіційними знаками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, журналісти якого поспілкувалися з місцевими й запитали, хто його повісив та що він означає.
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У Дніпрі з'явився дорожній знак з кішкою
Житель Дніпра Дмитро розповів журналістам, що оригінальний знак встановили рік тому небайдужі люди. Чоловік зазначив, що ця ділянка дороги дуже небезпечна.
"Тут машини не їздять, а літають. Бог зна, скільки висить знак, що більш ніж 50 кілометрів на годину тут не можна їздити, а водії і 70 катаються", – сказав він.
Місцевий житель Петро розповів, що на цій ділянці щодня збивали тварин, і не лише котів.
"Тут і їжаків збивали водії, а влітку, уявляєте, черепаху на смерть збили. Тут дуже небезпечна дорога. У мене вдома кішка є, боюсь пускати на вулицю, бо раптом щось погане станеться", – зауважив чоловік.
За словами дніпрянина, він не знає, хто встановив знак із зображенням кота, проте має здогадки.
"Це точно хтось із сусідів, бо людям набридло, що збивають їхніх котів", – зазначив чоловік.
За його словами, після того, як на стовпі з’явився цей покажчик, кількість смертей тварин на дорозі зменшилася. Хоч знак неофіційний, і всі місцеві знають про це, та він привертає увагу водіїв, зазначив Петро.