Дніпро, Чернігів та Полтава – повітряна тривога, усі в укриття

Одразу в кількох містах України зранку 7 березня оголосили повітряну тривогу. Мовиться про Дніпро, Чернігів та Полтаву.

Тривожні сирени почали звучати у цих містах близько 8:18. Місцевих мешканців про це попередили в обласних військових адміністраціях, пише 24 канал.

Раніше Надайте нам бойову авіацію, – Кулеба показав 500-кілограмову бомбу, яка впала на Чернігів

В'ячеслав Чаус, який очолює Чернігвську ОВА, попередив про можливий ракетний удар. "Чернігів, Ніжин, Десна та Остер – усі в укриття", – наголосив він.

Мешканці Дніпра, Полтави та Чернігівщини – негайно прямуйте в укриття. Допоможіть дістатися туди своїм близьким та сусідами. Не виходьте, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!