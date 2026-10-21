У Дніпрі після вибухів виникли проблеми з електропостачанням: без світла понад 30 тисяч жителів

У Дніпрі вдень 21 жовтня пролунали вибухи. Після цього в місті почали повідомляти про перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на місто?

У Дніпрі пролунали вибухи, згодом мешканці повідомили про повторні звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу з боку баражувальних боєприпасів "Бандероль", які рухалися в напрямку міста з півночі та півдня.

Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Жителі міста повідомляють про перебої з електропостачанням. Інформація про постраждалих уточнюється.

Згодом стало відомо, що без світла залишилися понад 30 тисяч жителів Павлоградського, Синельниківського районів, а також міста Самар.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація,

– додав Ганжа.

Загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях.

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Нагадаємо, вночі 21 жовтня російський реактивний безпілотник атакував підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Унаслідок удару постраждали двоє працівників, які отримали травми середньої тяжкості.

Повітряну тривогу у Львівській області та Львові оголосили о 03:33, а приблизно о 03:50 жителі міста почули вибух. Тривога тривала до 03:58. На території атакованого підприємства виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Крім того, через падіння уламків російського безпілотника у сусідньому населеному пункті пошкоджено приватний будинок. Там вибило вікна, понівечило двері та утворилася невелика вирва поблизу оселі. На щастя, у цьому будинку ніхто не постраждав.