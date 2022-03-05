Дніпро, Вінниця, Київщина – негайно в укриття

5 березня 2022 , 00:46
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У Дніпрі, Вінниці та на Київщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново прослідувати в укриття.

Інформацію про повітряну тривогу повідомили місцеві органи влади. Згодом тривогу оголосили і в Києві.

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Сирени у містах завили 5 березня приблизно о 00:45.

Якщо увімкнули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • підготувати документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші;
  • уточнити місце розташування найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Альона Захарова