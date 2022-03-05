Дніпро, Вінниця, Київщина – негайно в укриття
5 березня 2022 , 00:46Читать новость на русском
У Дніпрі, Вінниці та на Київщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново прослідувати в укриття.
Інформацію про повітряну тривогу повідомили місцеві органи влади. Згодом тривогу оголосили і в Києві.
Важливо Людей з окупованого Донбасу кинули на війну як "м'ясо", – журналіст Асєєв
Сирени у містах завили 5 березня приблизно о 00:45.
Якщо увімкнули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- підготувати документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші;
- уточнити місце розташування найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!