Житель міста Павлоград у Дніпропетровській області подарував місцевому музею історичний меч. Знахідку датують епохою Середньовіччя.

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Середньовічний меч на Дніпропетровщині

За словами працівниці музею Світлани Юдчиц, павлоградець Леонід Аксьоненко володів мечем з 1986 року. Однак про те, що це насправді за "іржава залізяка", дізнався набагато пізніше.



Житель Павлограда подарував музею Середньовічний меч / Фото Світлани Юдчиц

Чоловік купив город, а разом з ним і старий брухт, який був на території. Шматок заліза він тривалий час використовував як опору для накриття.



Історики припускають, що меч виготовили в період раннього Середньовіччя / Фото Світлани Юдчиц

Якось в інтернеті Леонід Павлович натрапив на інформацію про археологічні знахідки і зрозумів, що використовує в побуті середньовічний меч. Одразу це зрозуміти було складно, оскільки зброя постраждала від часу та впливу погодних умов.

Особливості історичної зброї

Донині збереглося лише вістря меча. Він увесь заіржавів, загубився також хвостовик, що ускладнює його ідентифікацію.

"Меч має гострий клинок завдовжки 70 сантиметрів та завширшки 3,5 сантиметра. Його вага становить понад 1 кілограм", – розповіла Світлана Юдчиц.



Історичну зброю планують відреставрувати та дослідити / Фото Світлани Юдчиц

Втім, історики переконують, що він у достатньо хорошому стані і не втрачають надії визначити його походження. Поверхневе дослідження дозволило висловити припущення, що він належить до епохи раннього Середньовіччя.

Текст публікації у фейсбуці:

"Нещодавно музейна колекція поповнилася цікавою річчю – мечем епохи Середньовіччя. Його подарував нам мешканець Павлограда Аксьоненко Леонід Павлович в рамках акції «Подаруй музею експонат». Леонід Павлович ще у 1986 році став власником меча, однак дізнався про це значно пізніше. Справа в тому, що меч знаходився на дні смітника у купі залізяччя на городі біля придбаного дарувальником будинку. Леонід Павлович прийняв меч за звичайний шматок заліза, який вирішив використати в господарстві і зробив його опорою для навісу. Час йшов. З появою інтернету для нас стала доступна будь-яка інформація. І одного разу на безмежних просторах інтернету Леонід Павлович побачив давні мечі, знайдені археологами, і зрозумів, що залізна палиця, яка підпирає його навіс це не що інше як давній меч, пошкоджений часом. Однак тепер до цих пошкоджень приєдналися ще й пошкодження у процесі будівництва і впливи погодних умов: відсутній хвостовик, пошкоджене вістря та більш заржавіла верхня частина меча. Це ускладнює ідентифікацію меча і все ж таки він у непоганому стані.

Вивчення меча дає змогу припустити, що він відноситься до періоду раннього Середньовіччя. Меч має гострий клинок завдовжки 70 сантиметрів та завширшки 3,5 сантиметра. Його вага становить понад 1 кілограм. Такі мечі мають невиражене вістря. Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований на нанесення рубаючих ударів. Меч потребує реставраційних робіт для остаточного визначення періоду побутування та приналежності до тієї чи іншої культури. Ідентифікація меча продовжується. Ми вдячні Леоніду Павловичу за цікавий подарунок!"