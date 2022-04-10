Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб протистояння, – глава ДОР

Микола Лукашук – голова ДОР – заявив, що 10 квітня Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день від початку повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти випустили по території області 10 ракет.

Лукашук розповів, що одну з ракет збили. Також вдалося знищити ворожий безпілотник.

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Від дій ворога загинула одна людина. Окрім того, відомо про постраждалих рятувальників. Серед них – Євгенія Дудка – пресофіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб. Окупанти не можуть перетнути наші кордони, тому обстрілюють з повітря,

– повідомив Лукашук.

Він наголосив, що ворога на території області – немає. Російські загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Це на Херсонщині – 50 кілометрів від Зеленодольська.

Лукашук припустив, що ворог, ймовірно, хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Однак російським окупантам це не вдається наразі і не вдасться.

Голова ДОР побажав усім постраждалим якнайшвидшого одужання, а загарбникам – жорсткого покарання. Він зауважив, що з останнім допоможуть ЗСУ.

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