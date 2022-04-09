Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом: фронтові регіони отримали 109 тисяч харчових наборів

З початку війни Росії проти України гуманітарним хабом стала Дніпропетровщина.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Дніпропетровська область сьогодні підтримує Харківську, Чернігівську, Донецьку та Луганську області.

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У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів, які забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі ОВА,

– повідомив він.

З першого дня війни до Дніпра Укрзалізницею доставили 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги із Заходу України.

Допомога бійцям та переселенцям

Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів,

– додав Тимошенко.

За його словами, у Дніпро працює ще один осередок допомоги. Це координаційний штаб волонтерів, де щодня працюють сотні людей. Вони збирають допомогу військовим, а також людям, яким довелось втікати від російської агресії.

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