У Вільногірську, що на Дніпропетровщині автомобіль BMW скотився в озеро. Інцидент трапився 4 липня. Авто могло потонути, але відпочиваючи зголосилися допомогти водієві витягти машину.

До порятунку BMW долучилися понад 20 людей. Про це повідомляє "Інформатор".

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Водій припаркував своє BMW на схилі біля води й, ймовірно, забув поставити авто на ручник. Через це машина покотилася з гірки прямо у воду.

Чоловік не став викликати на місце співробітників спецслужб. Водночас відпочиваючі зголосилися допомогти водієві та виштовхали автомобіль на берег. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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На Дніпропетровщині BMW скотився в озеро: дивіться відео