На Дніпропетровщині депутат однієї із сільрад під виглядом гумдопомоги привласнив арсенал зброї

6 квітня 2022 , 12:43
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Джерело:

Нацполіція

Депутат однієї із сільських рад на Дніпропетровщині отримав зброю під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, поліцейські виявили автомати та гранати.

Автомати та боєприпаси 51-річний депутат зберігав на території власного фермерського господарства. Про це повідомили в Нацполіції 6 квітня.

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Правоохоронці встановили, що арсенал зброї потрапив до народного обранця разом з гуманітарною допомогою, яка надійшла з інших областей України,
– мовиться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські знайшли та вилучили:

  • автомат АКС та 9 магазинів до нього;
  • майже 600 набоїв калібром 7,62 міліметра;
  • понад 100 набоїв калібром 5,45 міліметра;
  • 5 корпусів гранат РГД-5;
  • 3 запали до гранат;
  • дуло до кулемета Калашникова;
  • 2 гранатомети РПГ-22;
  • сигнальну шашку.


Зброя, яку ховав депутат / Фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років. 

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Автор: Марта Кушка