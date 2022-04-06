На Дніпропетровщині депутат однієї із сільрад під виглядом гумдопомоги привласнив арсенал зброї

Депутат однієї із сільських рад на Дніпропетровщині отримав зброю під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, поліцейські виявили автомати та гранати.

Автомати та боєприпаси 51-річний депутат зберігав на території власного фермерського господарства. Про це повідомили в Нацполіції 6 квітня.

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Правоохоронці встановили, що арсенал зброї потрапив до народного обранця разом з гуманітарною допомогою, яка надійшла з інших областей України,

– мовиться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські знайшли та вилучили:

автомат АКС та 9 магазинів до нього;

майже 600 набоїв калібром 7,62 міліметра;

понад 100 набоїв калібром 5,45 міліметра;

5 корпусів гранат РГД-5;

3 запали до гранат;

дуло до кулемета Калашникова;

2 гранатомети РПГ-22;

сигнальну шашку.



Зброя, яку ховав депутат / Фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

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