На Дніпропетровщині депутат однієї із сільрад під виглядом гумдопомоги привласнив арсенал зброї
Джерело:Нацполіція
Депутат однієї із сільських рад на Дніпропетровщині отримав зброю під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, поліцейські виявили автомати та гранати.
Автомати та боєприпаси 51-річний депутат зберігав на території власного фермерського господарства. Про це повідомили в Нацполіції 6 квітня.
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Правоохоронці встановили, що арсенал зброї потрапив до народного обранця разом з гуманітарною допомогою, яка надійшла з інших областей України,
– мовиться в повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські знайшли та вилучили:
- автомат АКС та 9 магазинів до нього;
- майже 600 набоїв калібром 7,62 міліметра;
- понад 100 набоїв калібром 5,45 міліметра;
- 5 корпусів гранат РГД-5;
- 3 запали до гранат;
- дуло до кулемета Калашникова;
- 2 гранатомети РПГ-22;
- сигнальну шашку.
Зброя, яку ховав депутат / Фото Нацполіції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.
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