На Дніпропетровщині перекрили частину траси через руйнування мосту: як об'їхати

Як повідомляє Укравтодор, наразі рух автошляхом Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя повністю перекритий. Водіям радять уникати поїздок у зазначеному напрямку.

Причина перекритої траси – руйнування мосту біля села Мар'янське (км 178+829).

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Як об'їхати:

За інформацією Укравтодору, рух від села Мар’янське до села Чортомлик заборонений. Об’їхати цю ділянку можна автошляхом Т-04-32 через населені пункти Чкалова, Лошкарівка, Малософіївка.

В Укравтодорі закликали враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

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