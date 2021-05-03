Крав пожертви із кошика: відео курйозу з помічником священника на Дніпропетровщині
В одній із церков міста Новомосковськ на Дніпропетровщині помічник священника забирав пожертви вірян із кошика та клав у кишеню. Це відбувалося саме в момент освячення великодніх кошиків.
Джерело:телеграм-канал "Х*****й Днепр"
Згодом крадіжку помітив священник, однак йому не дали обуритись люди. Відео цього інциденту зняли та опублікували в мережі парафіяни.
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Детальніше про інцидент
В підписі до відео написали, що це відбувалося в головній церкві Новомосковська. Але назву храму не вказали.
Помічник священника Ярослав встиг покласти в кишеню одну з пожертв. Однак, коли він це спробував зробити знову – не вдалося. Якраз тоді священнослужитель з кропилом повернувся, щоб покликати молодика.
На це священник обурився та два рази запитав чи хлопець краде гроші. Однак з натовпу його попросили продовжити освячення, а вже потім розбиратись. Як згодом покарали крадія – невідомо.
Помічник священника краде гроші вірян: відео телеграм-каналу "Х*****й Днепр"
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