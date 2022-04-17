На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину

У Дніпропетровській області скорочують комендантську годину. Новий графік діятиме від понеділка, 18 квітня.

Відповідне рішення оприлюднив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Як зміниться комендантська година на Дніпропетровщині

Від 18 квітня вона діятиме з 22:00 до 5:00.

Гарна недільна новина. Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину. Тепер вона триватиме з 22:00 до 5:00, – написав Резніченко.

Під час комендантської години на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток. Їх видають працівникам Дніпропетровської ОВА, правоохоронцям, військовим тощо.

Нагадаємо, раніше комендантська година на Дніпропетровщині діяла з 21:00 по 6:00.

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