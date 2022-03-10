На Дніпропетровщині тероборона, риючи окопи, знайшла горщик епохи ранньої бронзи

На Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи. Він уже в руках музейників.

Відповідну інформацію оприлюднили 10 березня, на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Дніпропетровщині знайшли горщик епохи бронзи

На Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи,

– мовиться у повідомленні.

Дані підтведив Суспільному старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Дмитро Романчук.

Також відомо, що:

біля горщика виявили останки людського поховання;

наразі знахідки – вже в музейників.

Працівник музею розповів, що горщик та череп вже в музеї.

"Після війни зможемо розказати про чоловіка, який виявив і передав, віддячимо за свідоме ставлення до історичної спадщини", – пояснив Романчук.

Він додав, що у разі виявлення пам'ятки радять її сфотографувати на місцевості, поклавши поряд видовжений предмет, який би вказував на сторони світу. Тільки після цього спакувати для спеціалістів.

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