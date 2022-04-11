На Дніпропетровщині вночі було тихо: жодна ракета не прилетіла

11 квітня 2022 , 09:10
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Джерело:

Микола Лукашук

У Дніпрі та області в ніч проти 11 квітня було спокійно. Жодної ракети, на щастя, не прилетіло.

Кордони області є під контролем ЗСУ. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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Протягом ночі було декілька сигналів тривоги, однак жодної ворожої ракети не прилетіло,
– написав Лукашук.

Станом на ранок 11 квітня ситуація в громадах теж спокійна.

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Автор: Марта Кушка