На Дніпропетровщині чоловік побив 8-річного хлопчика з вродженою недугою: дитина у важкому стані

У Кам'янському, що в Дніпропетровській області, чоловіка підозрюють у побитті восьмирічного хлопчика. Відомо, що дитину госпіталізували.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень хлопчику підозрюють 44-річного мешканця міста Кам'янське. Там зазначили, що постраждала дитина є племінником підозрюваного.

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На Дніпропетровщині чоловік сильно побив дитину

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили про те, чоловік проживав з п'ятьма дітьми своїх дружини та сестри, поки ті перебували за кордоном.

Там зазначили, що протягом тривалого часу на ґрунті гніву через вади здоров'я 8-річного племінника чоловік завдавав йому численні удари рукою та ременем по тілу.

Відомо, що дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. Зараз хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Прокурори намагаються з'ясувати, чи страждали інші діти від жорстокої поведінки чоловіка. Про це повідомили у коментарі для "УП. Життя" у відділі інформаційної політики прокуратури.

"Триває досудове розслідування. З дітьми працює психолог. Після цього слідчі проводитимуть допити", – зазначають у прокуратурі.

Наразі діти перебувають під опікою своєї бабусі. Відомо, що слідчі звернулися до Служби у справах дітей, аби вирішити, чи позбавляти матір батьківських прав.

Щодо підозрюваного, то його взяли під варту. Так, чоловіку повідомлено про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині.

У випадку, якщо суд доведе вину підозрюваного, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

В Києві батько побив свою доньку

На початку 2023 року в Оболонському районі Києва батько побив свою 13-річну доньку. Дитину з синцями на обличчі помітила місцева жителька, яка й викликала поліцію. Згодом дівчинка розповіла, що вдома її побив батько за нібито погану поведінку.

Свій коментар надали і батьки потерпілої дівчинки. Так, вони пояснили, що вдома під час сварки дитина не реагувала на їхні зауваження та не слухалась, тому батько застосував до неї фізичну силу, вдаривши кілька разів в обличчя. Після конфлікту сім'я пішла спати, а на ранок виявила відсутність доньки.