путінські посіпаки у Донецьку розікрали гроші, виділені нібито для вшанування дітей-жертв війни

У середу, 27 липня, на території квазіреспубліки "ДНР" влаштували день пам'яті дітей-жертв війни. На організацію країна-агресорка виділила кілька мільйонів рублів, які були успішно розкрадені.

Про це свідчать джерела 24 каналу у розвідці. Там додали, що ватажок проросійських бойовиків на Донбасі денис пушилін мав не останню роль у дерибані грошей.

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Для організації "пам'ятних" заходів зібрали цілий оргкомітет. Але фактично всі гроші розікрали. Замість цього зробили звичайний мітинг і поклали іграшки до псевдомеморіалу.

Вражає, але разом з тим окупанти розкидали міни-жабки у багатьох районах Донецька. Ймовірно для того, щоб на меморіалі з'явилися нові імена дітей.

Вистрибуюча міна (у народі міна-жаба) – протипіхотна осколкова міна, кругового ураження. Вона вистрибує вгору та вибухає, завдаючи максимальної шкоди не лише вибуховою хвилею, але й уламками.





Хто увійшов до оргкомітету / Фото джерел 24 каналу у розвідці

Лише за офіційними даними станом на ранок 19 липня унаслідок збройної агресії росії та повномасштабної війни в Україні загинуло 353 дитини, ще понад 676 дітей було поранено. Ці цифри страшні, але неостаточні. Більше можна буде дізнатися лише тоді, коли з'явиться доступ до територій, які сьогодні є тимчасово окупованими ворогом. Але й тоді, аби визначити точну цифру постраждалих до останньої дитини, потрібні будуть роки.

Також 191 дитина наразі перебуває у розшуку Національної поліції України. Варто зауважити, що не всі вони зникли саме на тимчасово окупованих територіях чи у зоні проведення активних бойових дій. Однак, з більшістю справді трапилося саме це.

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