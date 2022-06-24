"Днями викинули купу капусти": біля Херсона продовжують гнити цілі гори овочів
На Херсонщині продовжують гнити овочі, адже їх неможливо вивезти в інші регіони України. Окупанти затримують фури з продукцією.
Чи вимагають загарбники хабарів – достеменно невідомо. Однак те, що вони довго пропускають, це факт. Про це 24 каналу розповіла журналістка з Херсона Марина Савченко.
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Днями викинули купу капусти, яка є дуже дорогою в супермаркетах України. Її викидають, вона просто гниє, адже окупанти не дають вивозити. Фури стоять у черзі на виїзд, але поки їх пропустять – усе це згниє,
– каже вона.
Виїхати майже неможливо
За словами журналістки, до Запоріжжя щодня пропускають не більше ніж 100 машин. Це і легкові машини, і евакуаційні автобуси, і фури. "Потрапити у цю сотню машин дуже важко. Тому фури стоять перед Мелітополем та Запоріжжям, а час іде, продукція гниє", – пояснює журналістка.
З Херсона до Запоріжжя можна їхати кілька діб
"Я їхала три дні. Люди й більше їдуть, у полях стоять. Перевіряють на кожному блокпосту – відкривають та усе вивертають. Тому так довго. Власне, їх не цікавить, чи там черешня гниє у рефрижераторі, чи це огірки, чи діти сидять у машині або хворі люди", – говорить Марина Савченко.
Окупанти не пропускали машину з тілом загиблої людини
Журналістка розповіла історію місцевих жителів, які намагалися вивезти тіло загиблої людини. "Окупанти не пропускали. Цей труп лежав в автівці більше ніж добу. Вони чекали своєї черги. У спеку +30 градусів...", – каже Марина Савченко.
Росіяни забороняють вивозити овочі до Запоріжжя
Бойовики перешкоджають вивезенню продуктів з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного українському уряду Запоріжжя. Так, на блокпосту у Василівці фермери змушені викидати помідори, які везли на продаж. Росіяни забороняють вивозити з окупованих територій овочі та фрукти.
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