До 100 тисяч людей зберуть, – Арестович про можливу мобілізацію у Росії

Окупанти можуть оголосити мобілізацію. Проте вони не здатні озброювати та забезпечувати необхідним військових.

Про це для 24 каналу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Росія має надію, що друга фаза буде успішною, у них є ілюзія, – Арестович

"Якщо Росія оголосить мобілізацію, то озброїти зможуть приблизно 100 тисяч. Проте навіть ця цифра викликає у мене сумніви. Мобілізувати можуть й 17 мільйонів, але озброїти й годувати чим", – сказав Арестович.

Розрахунок росіян був раціональним

Радник зазначив, що російську армію будували як армію недовгого конфлікту. Тобто вона мала зробити блискавичний бліцкриг й розгром впродовж тижня, щоб Захід не міг реагувати. На думку Арестовича, розрахунок був доволі раціональний, бо Захід втрутився й почав по-справжньому допомагати на 50-й день конфлікту.

"Якби за 30 днів нас розгромили, то була б інша реальність і незалежної України не було. Росія зайняла б величезну територію та потужності, а ми б десь партизанили на Заході України. Розрахунок у росіян був правильний, але вони зіштовхнулись з опором українського народу", – розповів Арестович.

Стратегія росіян

Радник ОП сказав, що наразі на Сході немає раптового наступу й окупанти кидають по частинах сили. За його словами, з військової точки зору це є величезною дурістю. Проте росіяни хочуть виснажити наше військо й не дають накопичити західну зброю, яка дозволить перейти в наступ.

Вони постійно атакують й ми витрачаємо допомогу союзників. Згрубша, те, що поступає за день, ми за день маємо вистрілювати. Для росіян бажано, щоб ще швидше, а для цього потрібен інтенсивний тиск на наші позиції й вони це роблять,

– пояснив Арестович.

Він припустив, що росіяни можуть додати напрямків й навіть піти на Київщину. Україна розглядає різні варіанти. Хоч, як сказав Арестович, небезпеки такої, як на початку, не буде, але доведеться воювати й це витрата ресурсів.

"Й тут є гонитва що виграє – російське намагання підтягнути резерви або західна допомога, яка дозволить накопичити сили й перейти в наступ. Росіяни сподіваються, що скільки б не надходила західна допомога, то вони зможуть виснажувати наші війська", – додав Арестович.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю Олексія Арестовича: дивіться відео