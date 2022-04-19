До 30% української інфраструктури зруйновано війною, – Кубраков

Лише за 54 дні повномасштабного вторгнення, міста України зазнали дуже багато руйнувань. Наразі Росія вже знищила 30% всієї інфраструктури.

Але все можна відновити орієнтовно за 2 роки. Про це 18 квітня сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Актуально Подоляк каже, що російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Львова

Які саме є руйнування

Щоб почати відбудову, потрібно мати принаймні 100 мільярдів доларів. Ці гроші наша країна планує брати з кількох різних джерел.

Мовиться про конкретний руйнівний вплив російської агресії на інфраструктурні об'єкти:

понад 8 тисяч кілометрів доріг;

понад 300 мостів;

десятки підірваних залізничних мостів.

Проте, якщо враховувати знищення будинків і транспорту, то це значно більша шкода. Сумарно кремлівські атаки завдали Україні шкоди у 500 мільярдів доларів.

Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали. 20-30% усієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження та різним рівнем руйнування,

– підкреслив міністр.

Він додав, що на територіях, які відбили наші війська, вже почалися реконструкції. Там частково ремонтують дороги та створюють тимчасові переправи через річки.

Хто заплатить за відновлення

Кубраков акцентував, що очікує на підтримку відбудови від країн Заходу. Проте це не єдиний варіант фінансування. Передусім докладатимуть зусиль, щоб стягнути компенсацію з активів Росії.

Адже вони зараз заморожені практично у всіх великих країнах. Відтак потрібно лише розробити ефективний механізм вилучення коштів на користь України.

Я вважаю, що це справедливо, такий механізм ніколи не використовувався... Прецедентів ще не було. Чи був прецедент нападу однієї країни на іншу у 21 столітті?

– запитав Кубраков.

Слід зауважити, що в США вже розробляють відповідний законопроєкт. Ймовірно, щоб забрати криваві гроші Кремля, Україні доведеться лише подати на Росію в американський суд.

До теми – чому можуть виникнути проблеми з активами Росії: дивіться відео