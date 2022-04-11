До 7 днів має початися нова хвиля на сході, – Арестович

11 квітня 2022 , 12:56
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Джерело:

ютуб-канал ФЕЙГИН LIVE

Новий наступ росіян на Схід відбудеться найближчим часом – впродовж тижня. Наразі ворог продовжує концентрувати свої сили на Маріуполі.

У наступ підуть сили перекинуті з півночі

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі російського правозахисника Марка Фейгіна. 

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Чекаємо приходу другої хвилі на сході. Терміни різні: від 2 – 3 діб, до 7. Десь у цей період повинні поперти. Другі ешелони, які приїхали з Росії, перекинуті з півночі,
– зазначив Арестович. 

За словами радника російське командування вже відзначилось у цій війні тим, що вводить свої сили частинами. З нездоровою нетерплячістю у стилі "треба ж щось робити". 

Також, за його словами, війська окупантів продовжують "тиснути" Маріуполь.

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Автор: Анастасія Лукашевська