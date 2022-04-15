До 9 травня не бачу передумов для припинення вогню, – Ягун про збільшення інтенсивності атак

Інтенсивність боїв згодом може припинитися й перейти в негарячу фазу. Це трапиться лише якщо є перемовини й підписують документи про припинення вогню.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Ягун. Він зазначив, що конфлікт може бути таким, що тліє, коли підпишуть щось схоже на Мінські угоди.

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"Сподіваюсь, що так не трапиться, бо не вигідно залишати території під окупацією, бо бачимо, як росіяни знущаються з наших людей і скільки злочинів вони скоїли в тих місцях, що ми звільнили", – сказав експерт.

Окупанти мають завдання

За словами Ягуна, росіянам немає значення, чи це Північ, чи Південь України. Вони діють скрізь однаково жорстоко.

Російським військам дали завдання отримати якусь перемогу до 9 травня. Вони точно не зупинятимуться й підвищуватимуть інтенсивність. Я не бачу передумов для припинення вогню,

– заявив військовий експерт.

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