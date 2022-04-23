До 9 травня у них нічого не вийде, – Арестович про дії окупантів на Сході

Російське керівництво сподівається отримати хоч якісь перемоги до 9 травня. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому в окупантів нічого не вдастся.

Успіхи загарбників за минулі 3 тижні – нікчемні. Про це Арестович заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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Росіяни не матимуть успіхів до 9 травня

Арестович розповів, що спочатку загарбники взяли Ізюм, після цього були майже 2 тижні боїв і пауза. Потім протягом 12 днів відбувався наступ, після цього знову пауза, одночасний наступ на Півдні й знову пауза. Потім розпочався одночасний наступ на Півдні й на запорізькому напрямку.

Вся ця історія триває вже 3,5 тижня. Однак навіть, якщо ми порахуємо, що 5 днів тому вони почали цей наступ, такий повноцінний, успіхи – нікчемні для такої концентрації військ, а найголовніше – успіхи (нікчемні – 24 канал) відповідно до завдання та їхнього виконання. Тому до 9 травня таким чином вони можуть нічого особливо не отримати,

– зауважив радник голови ОП.

За його словами, окупанти, ймовірно, можуть зайняти 3 села, з яких відійдуть українські війська, щоб не потрапляти під удари авіації та артилерії. На цьому – все.

"А може, щось у них і вийде за збігом обставин – наш командир затупить, талановитий у них знайдеться. Якось так пощастить і проскочить кудись. Тут треба розуміти, що оперативного успіху там не буде незалежно від тактичних успіхів. Я це говорив, кажу і буду говорити", – додав Арестович.

За його словами, отримати оперативні успіхи неможливо з тими силами, які є в загарбників. Навіть, якщо уявити найчорнішу картину для ЗСУ – окупанти здобули тактичний успіх, позахоплювали 5 – 6 населених пунктів, оголосили про страшну перемогу – то вихід до кордонів Луганської та Донецької областей та надійний контроль викликають в Арестовича глибокі обґрунтовані сумніви.

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